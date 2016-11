TF1 11:05 bis 11:55 Sonstiges Grey's Anatomy Paroles, paroles USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Meredith doit superviser le premier acte chirurgical de Lexie, ce qui ne l'enchante guère. De son côté, Alex se voit attribuer un nouvel interne, bien plus âgé que lui. Une patiente atteinte d'un cancer de la langue apprend que son opération pourrait l'empêcher de parler. Mark propose d'utiliser une technique novatrice mais il n'a jamais pratiqué ce type d'intervention. Quant à George, ses prouesses impressionnent ses condisciples qui ignorent toujours qu'il a redoublé son internat. A la surprise de l'ensemble du personnel, un homme âgé, dans le coma depuis un an, se réveille soudainement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Justin Chambers (Alex Karev) TR Knight (George O'Malley) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Chyler Leigh (Lexie Grey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Mark Wilding, Shonda Rhimes Musik: Danny Lux