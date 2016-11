TF1 23:25 bis 00:15 Krimiserie Esprits criminels Prisonniers USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Un an après sa disparition dans les rues de San Diego au cours de la nuit de Halloween, Joshua Parker, un garçon de 11 ans, refait mystérieusement surface. Ce cas rappelle à la police celui d'un autre disparition, survenue à Los Angeles en 2012. Le jeune Tommy Wilcox était également réapparu un an après son kidnapping, effrayé et souffrant d'une malnutrition si sévère qu'il en était décédé dans les heures suivantes. Selon toute vraisemblance, ces enlèvements sont le fait d'un même criminel. Pourtant, un homme est en prison pour l'enlèvement et la séquestration de Tommy, et il a avoué les faits... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini