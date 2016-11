TF1 22:35 bis 23:25 Krimiserie Esprits criminels La dernière enquête de Gideon USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken L'équipe se retrouve dans la cabane où Gideon a été assassiné. Tout au long de l'enquête, Rossi se remémore ses débuts avec lui. Très vite, Rossi pense que le meurtre de Gideon est lié à une affaire non résolue remontant à 1978. Gideon et Rossi étaient chargés des investigations sur un triple homicide suivi d'un enlèvement. Les soupçons de Rossi sont confirmés lorsqu'une femme est retrouvée morte dans la même ville et que l'autopsie révèle qu'il s'agit de la personne qui avait été kidnappée en 1978. L'équipe comprend que Gideon avait rouvert le dossier. Tous décident de retourner sur ses pas... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Kirsten Vangsness, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12