TF1 13:45 bis 15:15 Sonstiges Coup de foudre pour Noël USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Wendy, jeune femme ambitieuse, aspire à devenir architecte d'intérieur. Un soir, dans un ascenseur, elle fait la connaissance d'un bel inconnu et, en un moment magique, échange un baiser avec lui. Mais elle déchante vite : l'homme, Adam, est en effet le petit ami de sa directrice, mademoiselle Hall. Comme Adam fait mine de ne pas la reconnaître, elle décide de l'éviter afin de ne pas compromettre ses chances de carrière. Mais suite à un accident, mademoiselle Hall doit s'absenter pour quelques jours et demande à Wendy de la remplacer. Elle doit notamment décorer la maison d'Adam pour une réception de Noël. Adam et Wendy sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre... Schauspieler: Elisabeth Röhm (Priscilla Hall) Brendan Fehr (Adam Hughes) Laura Spencer (Caroline) Hunter Brumfield (Theatre Employee) Mark DeAngelis (Coachman) William Kaffenberger (Theater Patron) Liz Lukens (Christmas Tree Shopper) Originaltitel: A Christmas Kiss Regie: John Stimpson Drehbuch: Joany Kane Musik: Marco D'Ambrosio, Ben Decter