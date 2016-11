TF1 11:05 bis 11:55 Arztserie Grey's Anatomy Tous accros USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Les médecins du Grace Hospital prennent en charge les victimes d'une explosion dans un immeuble. Parmi les blessés se trouve un bébé de 18 mois suivi par Alex. Ce dernier tente de découvrir les raisons de l'accident. Alors que Cristina échange les cadeaux reçus pour son mariage contre des opérations, Jane Burke se rend à l'hôpital pour la rencontrer et récupérer les effets de son fils. Désemparée à l'idée de la revoir, Cristina fait tout pour l'éviter. Lexie veut avoir une discussion avec sa demi-soeur mais Meredith n'y tient pas vraiment. Quant à Callie, la nouvelle chef des internes, elle est dépassée par les événements... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: James Frawley Drehbuch: Shonda Rhimes, Debora Cahn Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12