TF1 00:35 bis 01:20 Sonstiges New York Unité Spéciale Coma USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Benson et Stabler sont chargés d'enquêter sur un viol : celui subi par une femme qui venait de passer un an dans le coma après un très grave accident de la route. Leurs investigations s'annoncent délicates. Par ailleurs, ils sont contraints de suivre la piste d'un homme nécrophile. Parvenus à le localiser, ils réussissent à l'empêcher de commettre un nouveau méfait. Parallèlement, un mystérieux mécène, atteint de la maladie de Parkinson, finance des recherches médicales. Ces activités intriguent les services de police qui décident d'en savoir plus sur le généreux donateur. Les agents de l'Unité spéciale cherchent des informations et finissent par trouver des raisons de persévérer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Stephanie March (Alexandra Cabot) Dann Florek (Le capitaine Donald Cragen) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B. D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Donna Deitch Drehbuch: Dawn DeNoon, Lisa Marie Petersen, Dick Wolf Musik: Mike Post