TF1 22:55 bis 23:40 Krimiserie New York Unité Spéciale En chaleur USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Lindsay Elding est retrouvée morte, noyée dans une fontaine de la ville. Elle était responsable du marketing pour le soda "Cola Now" et, dans le cadre des activités caritatives de la marque, travaillait en partenariat avec une vieille dame très riche, Francine Brooks. Lindsay et Francine s'étaient rencontrées par l'intermédiaire de la petite-fille de Francine, Emma, une jeune droguée. Les résultats de l'autopsie tombent : Lindsay est morte empoisonnée par des champignons hallucinogènes. Les enquêteurs remontent la piste de ces funestes champignons et découvrent qu'ils ont été cultivés en Bolovoe, par un certain professeur Prochik... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Dan Kohler (Witt Worley) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Speed Weed Kamera: George P. Pattison II Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16