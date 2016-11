TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Joyeux baiser de Noël USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Kayla Hansen revient dans sa ville natale en compagnie de son fiancé, chorégraphe et réalisateur de renom, qui vient présenter son dernier ballet pour les fêtes, "Casse-Noisette". Mais en dépit des apparences, Kayla doute, notamment de son couple. Le destin lui fait rencontrer un jeune homme, Dustin, concentré sur sa carrière de traiteur après plusieurs échecs amoureux. Un mystérieux ascenseur, un Père Noël malicieux, une cousine et une amie commune vont les aider à cheminer ensemble vers le bonheur... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Karissa Staples (Kayla) Brant Daugherty (Dustin) David O'Donnell (Carlton) Doris Roberts (madame Billing) Brittany Underwood (Kim) Roxanne Hart (madame Joyner) Ion Overman (Jana) Originaltitel: Merry Kissmas Regie: Michael Feifer Drehbuch: Joany Kane Musik: Brandon Jarrett