MTV 20:50 bis 21:40 Unterhaltung Are You the One? USA Merken Die Hausbewohner sind aufgewühlt, als Paige und Chris T. als Traumpaar bestätigt werden und in die Honeymoon Suite ziehen. Shanley ist verzweifelt, weil sie nun von Chris T. getrennt ist, und Kayla flippt aus, als Ryan Jessica tröstet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One? Altersempfehlung: ab 12