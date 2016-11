Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Niemand schafft es, Gefühle auszuschalten" Merken Sie schreibt über die großen Themen des Lebens: über die Liebe zum Leben und zu anderen. Über Verrat und Verbrechen, Wahrheit und Tod, Freundschaft und Fürsorge, Realität und Utopie. Und immer wieder über Rom, über Südtirol, Familiengeschichten, Frauen und den Körper. Im Juli 2016 erschien Sabine Grubers neuer Roman: "Daldossi oder Das Leben des Augenblicks". Im Zentrum steht der Fotojournalist Bruno Daldossi, der in allen Krisen- und Kriegsgebieten der Welt unterwegs ist, aber sein eigenes Liebes- und Beziehungsleben nicht in den Griff bekommt. Renata Schmidtkunz spricht mit der 1963 in Meran geborenen Schriftstellerin Sabine Gruber über ihr Werk, ihre eigene Herkunft, über Schreiben, die Zeiten dazwischen und den Verlust. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Sabine Gruber (Schriftstellerin)