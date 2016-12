Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Donnerstag Raymond Queneau: "Stilübungen" Merken "Im S, zur Stoßzeit. Ein Typ, ungefähr sechsundzwanzig, weicher Hut mit Kordel statt Band, zu langer Hals, als hätte jemand dran gezogen. Leute steigen aus. Besagter Typ regt sich über einen der Nebenstehenden auf. Der remple ihn jedes Mal an, wenn einer vorbeiwolle, beschwert er sich. Weinerlicher Ton, der aggressiv klingen soll. Er sieht einen freien Platz, springt hin. Zwei Stunden später sehe ich ihn auf der Cour de Rome vor der Gare Saint-Lazare. Er steht mit einem Freund da, der zu ihm sagt: ?Du solltest dir einen zusätzlichen Knopf an den Mantel nähen lassen.' Er zeigt ihm wo (am Ausschnitt) und warum." Das ist der Inhalt, um den es geht. Nicht viel, keine Spannung, keine Handlung, keine Helden. In seinen zuerst 1947 veröffentlichten "Stilübungen" präsentierte Raymond Queneau die Szene in über 100 Variationen und erfand im Laufe der Jahre - und angeregt durch viele Vorschläge seiner Leser - noch weitere dazu. Von sachlich bis romantisch, in Alexandrinern und als Haiku, als Mengenlehre und als Drama, subjektiv, ordinär, reaktionär, in Geheimsprache und, und, und ... facettenreich zu hören sind die Schauspieler Katja Bürkle, Burchard Dabinnus, Oliver Nägele und Franz Pätzold. Ein geistreiches Sprachspiel und ein großes Lese- und Hörvergnügen in der im Sommer erschienenen neuen Übersetzung von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Regie: Irene Schuck. Die klassische Lesung macht Stilübungen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Judith Heitkamp Gäste: Gäste: Katja Bürkle, Burchard Dabinnus, Oliver Nägele, Franz Pätzold