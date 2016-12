Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Die bunte Welt der Farben Die Farbe Weiß. Am Anfang war das Nichts? / Blau. Eine Farbe taucht auf / Das Kalenderblatt 01.12.1866: Sir George Everest stirbt. Von Isabella Arcucci Merken Die Farbe Weiß - Am Anfang war das Nichts? Autorin: Constanze Alvarez. Als "ein großes Schweigen voll Möglichkeiten" hat Wassily Kandinskydie Farbe Weiß einmal beschrieben. Tatsächlich ist keine andere Farbe mit so vielen unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen wie die Farbe Weiß. Sie ist die ideale Projektionsfläche für Träume und Alpträume: Weiß ist die Farbe des Brautkleids und des Totentuchs. Sie ist die Farbe des Göttlichen, der Unschuld und der Reinheit - aber auch die Farbe der Trauer und der Angst. Wobei das strahlende Weiß lange Zeit nur eine Vorstellung in den Köpfen der Menschen blieb. Denn die Herstellung leuchtend weißer Stoffe oder Malfarben war bis ins 19. Jahrhundert hinein extrem aufwändig und sogar gesundheitsschädigend. Die Sendung unternimmt einen Streifzug durch die Kulturgeschichte einer mal sichtbaren, mal unsichtbaren, aber immer allgegenwärtigen Farbe. In Google-Kalender eintragen