Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Wie intelligent sind wir? Affen und Intelligenz. Warum Schimpansen nicht zum Mond fliegen / Studiogespräch / Das Kalenderblatt 01.12.1866: Sir George Everest stirbt. Von Isabella Arcucci Merken Was unterscheidet den Affen vom Menschen, mit dem Erlernen welcher Fähigkeit trennten sich ihre Wege? Das Erbgut stimmt zu 99 Prozent überein und doch gibt es erhebliche Unterschiede. Schimpansen besitzen zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis, mit dem sie Menschen weit überlegen sind. Doch wie wichtig ist ein phänomenales Erinnerungsvermögen überhaupt? Für das Verstehen eines Prinzips oder das Ableiten einer Regel wird eine so exakte Erinnerung nicht gebraucht. Im Laufe der Evolution könnte dieses Talent bei Menschen zu Gunsten der kognitiven Fähigkeit abgenommen haben. Denn hier sind die Unterschiede besonders auffällig. Denken, Lernen, Planen sind komplexe Vorgänge, zu denen Schimpansen nur eingeschränkt fähig sind. Der entscheidende Unterschied zwischen Affe und Mensch liegt womöglich in der Fähigkeit, Dinge, die nicht angeboren sind, von anderen zu übernehmen. Affen sollen hervorragende Imitatoren sein, aber warum bringt sie dieses Können nicht weiter voran? In Google-Kalender eintragen

