Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Kollision auf der Elbe D 1996 Ein Frachter kollidiert mit einem kleinen Segelboot, sodass es zu einem Unfall mit vier Verletzten kommt: Herr und Frau Kröger, sowie ihre beiden Kinder Lars und Björn werden ins Krankenhaus eingeliefert. Lars hat nur leichte Verletzungen, wogegen sich bei Björn eine Rippe in die inneren Organe gebohrt hat, sodass er von Dr. Carstens sofort operiert werden muss. Jedoch weiß niemand, da Herr Kröger es verschweigt, dass Björn in Wahrheit nicht sein Sohn, sondern der Sohn seines Chefs ist... Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Wolfgang Wagner (Dr. Brotesser) Amina Gusner (Frau Kröger) Torben Giebrecht (Lars) Arnfried Lerche (Herr Kröger) Mimo Vaino (Tino) Nadia Malverdi (Tinos Mutter) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Christian Stier Drehbuch: Wolfgang Graupner