ATV 2 22:20 bis 00:39 Actionfilm Zatoichi - Der blinde Samurai J 2003 2016-12-01 02:30 Stereo Japan im 19. Jahrhundert. Der blinde Wanderer Zatoichi verdient seinen Lebensunterhalt mit Glücksspiel und Massagen. Obwohl er über keinerlei Sehkraft verfügt und auf den ersten Blick hilflos wirkt, ist Zatoichi ein meisterhafter Schwertkämpfer. Als er auf seiner Reise in ein kleines Bergdorf gelangt, bemerkt er rasch, dass dort Angst und Schrecken an der Tagesordnung stehen. Denn die Männer des skrupellosen Ginzo terrorisieren die Stadt mit gnadenloser Härte. Zatoichi sieht keine andere Wahl, als dem blutigen Treiben ein Ende zu setzen. Als der blinde Samurai sein Schwert aufblitzen lässt, nehmen ihn Ginzos Leute zuerst nicht ernst. Doch Zatoichi macht keine Gefangenen, wie sie schon bald erkennen müssen ?. Schauspieler: Beat Takeshi alias Takeshi Kitano (Zatôichi) Tadanobu Asano (Hattori Genosuke) Michiyo Ookusu (Tante O-Ume) Yui Natsukawa (O-Shino, Hattoris Frau) Gadarukanaru Taka (Shinkichi) Daigorô Tachibana (Geisha O-Sei) Yûko Daike (Geisha O-Kinu) Originaltitel: Zatoichi Regie: Takeshi Kitano Drehbuch: Takeshi Kitano Kamera: Katsumi Yanagijima Musik: Keiichi Suzuki Altersempfehlung: ab 16