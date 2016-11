In der Zukunft ist die Welt noch stärker geprägt von Informationsüberfluss und Konsum, überall gibt es bunte Bildschirme und Werbeeinschaltungen in der Dauerschleife. Der ängstliche Einzelgänger Qohen Leth arbeitet als Computer-Spezialist für das gesichtslose Unternehmen Mancon und spricht von sich selbst ausschließlich in der "Wir"-Form. Der Eigenbrötler lebt zurückgezogen in den Ruinen einer alten Kapelle, sein Antrag auf Arbeitsunfähigkeit wurde schon mehrmals abgelehnt, da ihm körperlich nichts fehlt. Als Qohen auf einer Party das mysteriöse Management von Mancon kennenlernt, betraut es ihn mit einem besonderen Projekt, an dem bisher alle gescheitert sind: Eine Formel für den Sinn des Lebens, das "Zero Theorem". Doch auch Qohen droht bald an der Herausforderung zu scheitern ?. In Google-Kalender eintragen