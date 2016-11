ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Alles auf eine Karte (1) USA 2003 Stereo Merken Während SG-1 einen Plan schmiedet, um Anubis in die Falle zu locken und dessen neue Superwaffe zu vernichten, stellt sich überraschend heraus, dass Daniel noch am Leben ist. Allerdings erinnert er sich nicht daran, wer er ist. Daher reagiert er auch auf das Wiedersehen mit dem SG-Team zunächst mit großem Misstrauen. Er fühlt sich inzwischen auf dem Planeten, auf dem er gefunden wurde, heimisch und hat keine Erinnerung mehr an sein früheres Leben. Obwohl es ihm schwerfällt, sich auf der Erde wieder einzuleben, unterstützt er Jack, Sam, Teal'C und Jonas im Kampf gegen Anubis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Michael Shanks (Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Teryl Rothery (Dr. Janet Fraiser) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Jim Menar Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16

