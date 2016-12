ATV 21:05 bis 22:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Verstrickungen USA 2012 2016-12-01 00:45 Stereo Merken Der junge Schriftsteller Ethan Slater, der mit seinem ersten Roman für Furore sorgte und gerade an seinem zweiten schrieb, wird erhängt in seiner Wohnung aufgefunden. Da Slater in seinem Erstlingswerk geschildert hat, dass er sich einst mit einer Unbekannten über einen Chatroom zu einem Selbstmordpakt verabredet hat, den er damals aber nicht zu Ende bringen konnte, vermutet die Polizei, dass er diesmal ernstgemacht hat. Doch Mauras Autopsie beweist, dass Slater erst erwürgt und dann erhängt wurde. Jane nimmt an, dass der Mord mit Slaters neuem Roman zusammenhängen könnte, aber das Manuskript ist spurlos verschwunden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Mark Haber Drehbuch: Janet Tamaro, David Gould Kamera: Ronald Víctor García Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12