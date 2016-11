ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Rattengift USA 2012 2016-12-01 23:50 Stereo Merken Ein Pharmavertreter stirbt an einer Vergiftung durch Rattengift und Jane und ihr Team müssen schnell handeln, um das Verbrechen aufzuklären, denn auch Angela und der jähzornige Stanley geraten in den Kreis der Verdächtigen. Während Korsak bei den Ermittlungen auf seine Exfrau aus erster Ehe trifft, möchte Tommy einen Beweis, dass er der biologische Vater von Lydias Kind ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Colin Egglesfield (Tommy) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Norman Buckley Drehbuch: Antoinette Stella, Lindsay Sturman Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine