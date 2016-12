ATV 18:20 bis 18:50 Comedyserie Mike & Molly Mikes neue Stiefel USA 2010 2016-12-02 15:30 Stereo Merken Als Molly Mike mit einem Geschenk, ein Paar Cowboystiefel, überrascht, ist er hellauf begeistert. Die Stiefel sind von nun an immer dabei selbst im Dienst trägt er sie verbotenerweise. Während Carl von Mikes neuem Lieblingsaccessoire wenig begeistert ist, kommen die Stiefel nicht nur bei Molly gut an. Nach einem Treffen der Overeaters Anonymus spricht ihn eine Frau an. Jill, eine sympathische Texanerin, umschwärmt galant Mike, der ihren Avancen nicht abgeneigt zu sein scheint zumindest interpretiert das Molly so. Das junge Liebesglück erlebt eine erste Bewährungsprobe?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Rebecca Field (Jill) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Alan J. Higgins, Mark Roberts Kamera: Gary Howard Baum Musik: Nikki Valko, Grant Geissman