Pro7 MAXX 05:45 bis 06:35 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Lautloser Feind USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gerade als Captain Archer in den Vorbereitungen zu Malcolm Reeds Geburtstag steckt, nähert sich der Enterprise ein Raumschiff mit hoher Geschwindigkeit. Genauso schnell, wie das Schiff aufgetaucht ist, verschwindet es auch wieder. Archer beschließt, lieber zur Erde zurückzukehren und das Schiff aufrüsten zu lassen, um sich in Zukunft besser wehren zu können. Doch dazu bleibt keine Zeit, denn schon kurz darauf wird die Enterprise von feindlichen Aliens angegriffen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Captain Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (Sub-Commander T'Pol) Dominic Keating (Lieutenant Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Ensign Travis Mayweather) Linda Park (Ensign Hoshi Sato) Connor Trinneer (Commander Charles 'Trip' Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: André Bormanis Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12

