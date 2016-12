Sky 1 03:00 bis 03:45 Mysteryserie Supernatural Die Auferstehung der Finsternis USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sam (Jared Padalecki) sitzt mit Luzifer in der Hölle fest und bekommt von ihm ein Angebot. Natürlich lehnt der Geisterjäger kategorisch ab und glaubt ihm kein Wort. Er hofft vielmehr auf die Hilfe seines Bruders (Jensen Ackles). Doch Luzifer nimmt Sam mit auf eine Reise in Sams Vergangenheit. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel) Mark Sheppard (Crowley) Ruth Connell (Rowena) Emily Swallow (Amara) Colin Ford (Young Sam Winchester) Originaltitel: Supernatural Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Andrew Dabb Altersempfehlung: ab 12

