Sky 1 22:00 bis 22:45 Mysteryserie Supernatural Das Ende der Finsternis USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Amara (Emily Swallow), die Verkörperung der Finsternis und der Zerstörung, richtet immer mehr Unheil an: Sie tötet mit Blitzen, richtet ihren Zorn vor allem gegen Gläubige und macht auch vor den Engeln nicht halt. Dean (Jensen Ackles) versucht zu verstehen, warum er so unter dem Bann von Amara steht, während Sam (Jared Padalecki) und Crowley (Mark Sheppard) einen gefährlichen Plan entwickeln. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Mark Sheppard (Crowley) Emily Swallow (Amara) Ruth Connelly (Rowena) Timothy Lyle (Prisoner) Ron Selmour (The Leader) Originaltitel: Supernatural Regie: Robert Singer Drehbuch: Eric Kripke, Robert Singer, Brad Buckner, Eugenie Ross-Leming Altersempfehlung: ab 16