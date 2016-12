Sky 1 15:30 bis 16:15 Comedyserie Desperate Housewives Verzweifelte Gebete USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Carlos und Gabrielle sind schockiert, als der biologische Vater der kleinen Lilly auftaucht, um das Baby zurückzuholen. Karl will mit Edie Schluss machen. Als sich Edie an ihrer vermeintlichen Nebenbuhlerin rächen will, verursacht sie in einer Bar eine Schlägerei. Lynette versucht das Sexleben ihres Chefs aufzubessern, um früher nach Hause zu kommen. Bree muss sich mit Peters Sexsucht auseinander setzen. Und die Applewhites wollen wegziehen. Doch Danielle möchte Matthew um keinen Preis verlieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Currie Graham (Ed Ferrara) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Alfre Woodard (Betty Applewhite) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Tom Spezialy Kamera: Richard Rawlings Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12