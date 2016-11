Bayern 4 21:30 bis 22:00 Sonstiges Intermezzo Merken <bk>Wolfgang Jacobi: "Miniaturen" (Tatjana Blome, Holger Groschopp, Klavier)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: "Così fan tutte", Arie des Guglielmo aus dem 1. Akt (Benjamin Appl, Bariton; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Michael Hofstetter)<ek><bk>Johannes Brahms: "An eine Äolsharfe" op. 19 Nr. 5; "An die Nachtigall" op. 46 Nr. 4 (Benjamin Appl, Bariton; Marcelo Amaral, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen