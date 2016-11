Das Erste 09:05 bis 09:55 Telenovela Rote Rosen Folge: 2325 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Merle und Gunter wollen ihre neu erwachte Liebe locker angehen. Doch schnell wird klar, dass sie im Alltag kaum Zeit füreinander finden. Erst als die Guts-Katze verschwunden ist, begreifen beide, dass eine Beziehung nur hält, wenn sie gepflegt wird. Gemeinsam beschließen sie, ihrer Liebe mehr Zeit und Raum zu geben - Thomas hält eine engagierte Rede gegen die Populistin Simone. Dennoch befürchtet er, dass sein Ruf in der Öffentlichkeit ruiniert ist. Umso überraschter ist er, dass er in den Netz-Foren zahlreichen Zuspruch findet. Ben und Sandra landen erneut im Bett, doch Sandra hält ihn danach gleich auf Distanz, weil sie noch immer nach einer "standesgemäßeren" Verbindung sucht. Als Ben endgültig mit Sandra abschließt, entgehen ihm jedoch ihre sehnsuchtsvollen Blicke. Theo und Eliane gelingt es, den Auftrag vom "Askanierpark" zu bekommen. Als Theo jedoch wie gewohnt mit dem Handy am Ohr Auto fährt, kann er nur knapp verhindern, dass er Edda überfährt. Und zu allem Unglück war auch noch ein Polizist Zeuge. Theo fürchtet um seinen Führerschein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Christoph Klünker, Gerald Distl Drehbuch: Tina Fürneisen Kamera: Ulli Köhler, Rainer Nolte Musik: Tunepool

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 243 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 99 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:15

Seit 63 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 43 Min.