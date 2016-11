puls 4 22:40 bis 01:00 Thriller Training Day USA, AUS 2001 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Den ersten Arbeitstag beim Drogendezernat von L.A. soll Jake Hoyt (Ethan Hawke) mit dem mit allen Wassern gewaschenen Kollegen Alonzo Harris (Denzel Washington) verbringen. Anfangs zeigt sich Hoyt noch beeindruckt von der impulsiven, aggressiven Art seines Gegenübers. Doch schon bald wird dem Greenhorn klar, dass Harris seinen Job dazu missbraucht, um selbst in Ruhe schmutzige Geschäfte abwickeln zu können.

Rasant inszenierter Cop-Thriller, den Clipregisseur Antoine Fuqua mit guten Schauwerten ausstattet. Sein anfänglich realistischer Film über die kaum Drogenszene artet in einen blutigen Zweikampf von Rookie und Veteran-Cop aus. Denzel Washington überzeugt in seiner Oscar-Rolle mit einer ausgezeichneten gegen sein Good-Guy-Image gesetzten Performance. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Denzel Washington (Det. Alonzo Harris) Ethan Hawke (Jake Hoyt) Scott Glenn (Roger) Cliff Curtis (Smiley) Dr. Dre (Paul) Snoop Dogg (Blue) Eva Mendes (Sara) Originaltitel: Training Day Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: David Ayer Kamera: Mauro Fiore Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16