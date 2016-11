puls 4 20:15 bis 22:40 Thriller Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit USA, GB 2006 2016-12-02 00:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In New Orleans explodiert eine Bombe und versenkt ein ganzes Passagierschiff. Bei dem verheerenden Attentat sterben Hunderte Fahrgäste. Wer hinter dem Terroranschlag steckt, soll der erfahrene ATF Agent Doug Carlin (Denzel Washington) vor Ort untersuchen. Doch Carlin sichert nicht nur Beweise, er hatte bereits vorab eine Vision von dem Anschlag. Darin verliebte er sich in die geheimnisvolle Claire (Paula Patton), die später ums Leben kam. Dringlichst sucht Carlin nach einer Möglichkeit, die Opfer zu retten - und entdeckt Erstaunliches.

Actionintensiver Zeitreise-Thriller, den Tony Scott ("Staatsfeind Nr. 1") in zeitgemäßen Hochglanz verpackt und Magnat Jerry Bruckheimer ("Armageddon") mit dem nötigen Kleingeld für Stars und Show versorgt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Denzel Washington (Doug Carlin) Paula Patton (Claire Kuchever) Val Kilmer (Paul Pryzwarra) Jim Caviezel (Carroll Oerstadt) Adam Goldberg (Dr. Alexander Denny) Elden Henson (Gunnars) Erika Alexander (Shanti) Originaltitel: Déja Vu Regie: Tony Scott Drehbuch: Bill Marsilli, Terry Rossio Kamera: Paul Cameron Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12