DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges Klangkunst Radio Gidayû Merken Gidayû ist eine circa 300 Jahre alte japanische Theatertradition: Auf der Bühne verkörpert eine Person allein mit ihrer Stimme sämtliche Rollen und alle Geräusche einer Erzählung. Hier gibt es eine Verbindung von Gidayû zu Hörspiel und Radiokunst. Fünf Tage lang waren Allen S. Weiss und Daisuke Ishida mit dem Mikrofon unterwegs: Vor der Geräuschkulisse von Kyoto begaben sie sich auf die Spuren von Gidayû im Alltag. "Weil Kyoto beides ist: Stadt und Phantasmagorie, ist das Stück gleichermaßen Reisebericht wie Musik." (Allen S. Weiss) Mit herzlichem Dank an die Kyoto Bus Company, an die Musiker, Robert Yellin und Robert Mangold; an Umeda Minoru für die Teezeremonie, an Troy Reilly, Mark Halpern, Umeda Mitsuko, Ikeba Kumi, Hitomi Shimizu und Michael Lazarin für ihre großzügige Hilfe und an François Bizet für die Inspiration. In Google-Kalender eintragen