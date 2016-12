sixx 18:20 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Die Hochzeitsplanerin USA 2009 2016-12-02 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mitten in ihren kräftezehrenden Behandlungen widmet sich Izzie voll und ganz der Hochzeitsplanung für Derek und Meredith. Währenddessen kommt Callies Vater im Seattle Grace an und lernt die Freundin seiner Tochter kennen. Der geschockte Mr. Torres entzieht seiner Tochter daraufhin die Unterstützung. Owen sucht Hilfe bei einer Psychologin, um seine posttraumatische Belastungsstörung in den Griff zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tony Phelan Drehbuch: Shonda Rhimes, Sonay Washington Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12