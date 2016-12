RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Junkie ohne Herz D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Jenny (20) liebt ihren großen Bruder Jan (23) über alles. Deswegen leidet sie wie ein Hund, dass er es nicht schafft, seine Drogensucht zu besiegen. Es muss doch einen Weg geben, ihm zu helfen! Als er ihr erzählt, dass es nur eine Frage des Geldes ist, dass er clean wird, glaubt sie dem Junkie aufs Wort. Natürlich will sie ihn unterstützen, das tut man doch in einer Familie - zumal die Eltern ihren Sohn aus Jennys Sicht einfach fallen ließen. Keinen Cent geben sie ihm mehr. Jenny selbst befindet sich finanziell am Limit, kann also auch nicht einspringen. Wie also soll sie es anstellen, Jan mit Barem zu versorgen? Es scheint nur noch einen Weg zu geben: Jenny muss sich illegal Geld beschaffen. Sie sieht nicht, dass sie sich auf diese Weise immer tiefer in eine Co-Abhängigkeit begibt, die ihr selbst zum Verhängnis werden könnte. Wird sie doch noch die Wahrheit erkennen oder ist es auch für sie schon viel zu spät? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...