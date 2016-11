RTS Un 22:05 bis 22:50 Serien Madam Secretary Un autre Benghazi USA 2014 Untertitel Merken L'ambassade des États-Unis au Yémen a été investie par des militants armés. Elizabeth demande à l'ambassadeur de partir mais il refuse. Elle craint un nouveau Benghazi. Le Président et son chef de cabinet ne sont pas du même avis et refusent d'envoyer une présence militaire sur place. Elizabeth décide alors de faire appel à une milice privée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: David Semel Drehbuch: Barbara Hall, Alex Cooley Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12