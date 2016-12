RTS Un 21:15 bis 22:05 Sonstiges Madam Secretary Le baptême du feu USA 2014 Untertitel Merken Lorsque le Secrétaire d'Etat américain meurt dans le crash de son avion, le président Conrad Dalton nomme Elizabeth McCord, une amie proche éprise d'éthique. En charge de la diplomatie internationale (ancien poste occupé par Hillary Clinton), cette femme formée à la CIA doit désormais jongler avec des codes qui ne sont pas les siens. Elle hérite d'une équipe qui n'est pas la sienne mais qu'elle va tenter de convaincre. Heureuse dans son mariage avec Henry McCord, professeur de théologie à Georgetown, ils ont trois enfants, deux ados, Ethan et Taylor et une étudiante, Stephanie. Prise d'otages en Syrie, relations avec le Moyen-Orient, le Yémen et l'Iran, Droits de l'homme, pressions médiatiques, manipulations internes et trahisons, Elizabeth McCord a en face d'elle un conseiller et rival, Russell Jackson. Par éthique et souci d'efficacité, elle piétine le protocole et risque gros? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: David Semel Drehbuch: Barbara Hall Musik: Transcenders