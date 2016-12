ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Homers Sieben USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lisa muss feststellen, dass ihre vermeintliche Lieblingsautorin in Wirklichkeit nur eine Schauspielerin ist, und dass die Angelica-Button-Bücher in Wirklichkeit von einem Team geschrieben werden, die Jugendlektüre nach Marktforschungsgesetzen erstellen. Das bringt Homer auf die Idee, ebenfalls Autoren zu rekrutieren, um selbst ins Geschäft einzusteigen. Mit Patty, Moe, Professor Frink, Rektor Skinner und Bart scheint er das perfekte Team gefunden zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Dan Vebber Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6