Kabel1 Doku 00:35 bis 01:15 Dokumentation Hitlers Flucht - Wahrheit oder Legende? Das Nazi-Netzwerk USA 2015 2016-12-03 01:10 16:9 HDTV Merken Das Team geht Hinweisen neuer FBI-Akten nach, die Hitlers U-Boot-Anlegestelle mit einem großen Anwesen in den südlichen Anden mit deutschen Besitzern in Verbindung bringen. Dort stoßen sie auf die Stadt Bariloche und das Inalco Haus, in dem Hitler womöglich Unterschlupf fand. Die Experten versuchen sich über den Wasserweg Zugang zu dem mysteriösen Gebäude zu verschaffen. Mithilfe von Netzwerkanalysen stößt das Team auch auf das Hotel Eden, das zwei bekannten Nazi-Unterstützern gehört. Hier will ein Augenzeuge Hitler noch Monate nach seinem Tod gesehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Hoffman (Narrator) Originaltitel: Hunting Hitler