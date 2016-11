Kabel1 Doku 22:00 bis 22:50 Dokumentation Geheimnisvolles Amerika Der Central Park USA 2016 2016-12-02 01:10 16:9 HDTV Merken Central Park, der riesige Garten der New Yorker - er bildet mitten im Trubel der Großstadt eine grüne Oase der Ruhe. "Geheimnisvolles Amerika" lüftet so einige Geheimnisse über den Central Park und erklärt, wie viel Einfluss der Mensch über diese kleine große Stück Natur hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of America's Favorite Places