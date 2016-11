Kabel1 Doku 11:50 bis 12:35 Dokumentation Mysterien im Museum Der Zauberwürfel, die erste Fabrik der Welt und das Amphibienfahrzeug USA 2014 16:9 HDTV Merken In dieser Folge beleuchtet Don Wildman die Geschichte des Zauberwürfels und besichtigt eines der ersten Amphibienfahrzeuge. Daneben befasst er sich mit seidenen Stoffproben des Unternehmers John Lombe, die auf eine geheimdienstliche Agententätigkeit hindeuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum

