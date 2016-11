Kabel1 Doku 06:10 bis 06:55 Dokumentation Mysterien im Museum Erfindung von Pop Rocks, Flipper-Meister und Londoner Smog USA 2014 2016-12-01 12:35 16:9 HDTV Merken Don Wildman untersucht ein Getränkepulverkonzentrat, das zur Herstellung eines explosiven Bonbons genutzt wurde. Außerdem befasst er sich mit einem klassischen Flipper und geht einem seltsamen Wetterphänomen in London auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum

