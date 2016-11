KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Die Glitzer-Schlucht / Die Glitzer-Schlucht F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Glitzer-Schlucht: Nermal dreht einen Film mit Jon als Sheriff und Garfield und Odie als dessen Hilfs-Sheriff.Die Handlung des Films lautet ungefähr so: Eine kleine Stadt im Wilden Westen wird seit längerem von der berüchtigten Schnurrbart-Bande heimgesucht. Was niemand weiß, Doc Whipple der reichste Mann der Stadt ist der Kopf dieser Bande und will seinen Männern unbedingt die Sheriff-Jobs zuschanzen. Denn nur so kann er an die Karte im Büro des Sheriffs herankommen, die den Weg zur Glitzer-Schlucht verrät. Und dort soll ein riesiger Goldschatz liegen. Die Glitzer-Schlucht: Doc Whipple setzt seine drei Schurken darauf an, Jon, Garfield und Odie bei der Bevölkerung schlecht zu machen, damit seine Männer ihre Posten übernehmen können. Bürgermeister Herman erklärt Jon derweil, was es mit der Glitzer-Schlucht und der Karte im Safe auf sich hat. Arlene bringt Garfield und Odie ein Vollwert-Mittagessen mit Tofu und allen Schikanen, so dass die beiden zum Essen in Vitos Ristorante flüchten müssen. Dort hat Doc Whipple allerdings die Sängerin Kitty Glitter darauf angesetzt sich an Garfield ranzumachen. Und zu allem Überfluss taucht auch noch der bitterböse Bruno auf, der sich mit Garfield ein Duell im Schnell-Essen liefern will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier u.a. Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 280 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:45 bis 12:45

Seit 49 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 11:45 bis 13:00

Seit 49 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 44 Min.