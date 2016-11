ORF 3 22:00 bis 22:50 Diskussion Runde der ChefredakteurInnen Präsidentschaftswahl 2016 Präsidentschaftswahl 2016 A 2016 2016-12-01 03:10 Stereo 16:9 Merken Nachdem die Hofburg-Stichwahl aufgehoben wurde und die vom Verfassungsgerichtshof vorgeschriebene Wiederholung auch noch verschoben werden musste, treten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer am 4. Dezember noch einmal zur Wahl an. Drei Tage davor treffen die beiden Kandidaten im ORF TV-Duell aufeinander. Gemeinsam mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren bundesweiter Printmedien analysieren ORF III Chefredakteur Christoph Takacs und Journalist Peter Pelinka die politischen Aussagen dieser Konfrontation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs, Peter Pelinka Gäste: Gäste: Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin Profil), Eva Weissenberger (Chefredakteurin News), Andreas Koller (Stv. Chefredakteur Salzburger Nachrichten), Rainer Nowak (Chefredakteur Die Presse), Hubert Patterer (Chefredakteur Kleine Zeitung) Originaltitel: Runde der ChefredakteurInnen