ORF 1 12:00 bis 12:45 Jugendserie Dawson's Creek Der nackte Wahnsinn USA 1999 2016-12-02 08:50 Dolby Untertitel Merken Dawson wird von seinen Freunden heftig kritisiert, weil die Hauptfiguren in seinem Drehbuch so prüde und realitätsfern sind. Jen gelingt es schließlich, Dawson davon zu überzeugen, das Drehbuch noch einmal umzuschreiben. Jack stellt sich Joey als Aktmodell zur Verfügung, damit ihre Hausaufgabe für das Kunstseminar rechtzeitig fertig wird. Nach einigen Peinlichkeiten finden sie schließlich zueinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson Leery) Katie Holmes (Joey Potter) Michelle Williams (Jen Lindley) Joshua Jackson (Pacey Witter) Mary Margaret Humes (Gail Leery) John Wesley Shipp (Mitch Leery) Mary Beth Peil (Evelyn "Grams" Ryan) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Jenny Bicks, Kevin Williamson Kamera: Levie Isaacks

