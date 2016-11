ORF 1 06:25 bis 06:50 Trickserie Biene Maja Kurt schummelt D, J 1975 2016-12-03 06:00 Merken Maja und Willie geraten in eine Grillenschule, dort lernen sie Kurt kennen. Mit Kurt gibt es einige Probleme - er ist stinkfaul und hat überhaupt keine Lust, in der Schule das Geigenspielen zu lernen. Es dauert sehr lange, bis Maja und Willie Kurts verschiedene Ausreden durchschauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Scarlett Lubowski (Maja) Eberhard Storeck (Willie) Bruno W. Pantel (Puck) Manfred Lichtenfeld (Flip) Helga Anders (Harald) Tilly Breidenbach (Thekla) Originaltitel: Maya the Bee Regie: Marty Murphy Drehbuch: Marty Murphy Musik: Karel Svoboda

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 213 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 63 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 63 Min.