ORF 2 00:05 bis 01:30 Drama Bond Of Silence - Der Mantel des Schweigens USA 2010 Stereo Untertitel 16:9

Katy McIntosh lebt glücklich mit Kind und Kegel in einer idyllischen Kleinstadt. Als zu Silvester im Nachbarhaus eine Party unter Jugendlichen aus den Fugen zu geraten droht, will Katys couragierter Mann Bob einschreiten und bezahlt seine Tapferkeit mit dem Leben. Unter Alkoholeinfluss verletzen ihn einige Partygäste tödlich. Aus Angst vor einer Rufschädigung breitet sich im Ort über das Ereignis ein Mantel des Schweigens. Doch Katy lässt sich bei ihrer Suche nach der bitteren Wahrheit nicht beirren.

Schauspieler: Kim Raver (Katy McIntosh) Greg Grunberg (Detective Paul Jackson) Charlie McDermott (Ryan Aldridge) Haley Ramm (Jordan) Rebecca Jenkins (Sandra) Nicole Oliver (Pat) David Cubitt (Bob McIntosh) Originaltitel: Bond of Silence Regie: Peter Werner Drehbuch: B.D. Young, Edithe Swensen, Teena Booth Kamera: Attila Szalay Musik: Richard Marvin