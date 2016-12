ORF 2 18:30 bis 18:51 Magazin heute konkret Absurde Heizkosten-Abrechnung stellt Mieter vor Rätsel A 2016 2016-12-01 05:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Absurde Heizkosten-Abrechnung stellt Mieter vor Rätsel: In einem Wiener Gründerzeithaus wurde die Abrechnung der Heizkosten von Nutzfläche auf Verbrauch umgestellt - mit gravierenden Folgen: Einige der neuen Messgeräte funktionieren nicht, andere sind mit den Heizkörpern gar nicht kompatibel, manche Wohnungen haben keine Heizkörper und daher auch kein Messgeräte. Kein Wunder also, dass die Kosten für manche Mieter eklatant angestiegen sind, andere mit teils viel größeren Wohnungen zahlen plötzlich nur mehr die Hälfte oder sogar gar nichts. Eine Rechtsanwältin und die Mietervereinigung kämpfen jetzt für eine gerechte Verteilung der Heizkosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret