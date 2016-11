ORF 2 11:50 bis 12:35 Magazin kreuz und quer Nikolaus - Karriere eines Superheiligen D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken In diesen Tagen ist er wieder überall anzutreffen, der Mann in Rot mit weißem Bart: Der Heilige Nikolaus - oder Santa Claus, wie er in englischsprachigen Ländern genannt wird, ein freundlicher, wohlbeleibter Herr, der den Kindern Geschenke bringt. Der deutsche Filmemacher Martin Papirowski begibt sich in seiner kreuz und quer-Dokumentation "Nikolaus - Karriere eines Superheiligen" auf die Suche nach der historischen Wahrheit hinter diesem Gabenbringer, der es im 20. Jahrhundert zu ungeahnter Popularität als Werbebotschafter für Coca Cola gebracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kreuz & Quer

