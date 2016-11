ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Bundespräsidentenwahl A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Am Donnerstag dreht sich alles um die bevorstehende Bundespräsidentenwahl. Für Prognosen und Stimmungsbilder ist Wolfgang Unterhuber, Chefredakteur der Regionalmedien Österreichs, zu Gast im mobilen Studio. Außerdem auf Besuch im GMÖ-Studio ist Mario Brandstätter, seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich der Pfarrer mit dem Thema Weihrauch. Daraus entstanden ist eine Sammlung von mehr als 200 Weihrauchsorten. Für die gute Laune am Donnerstagmorgen sorgt Stefanie Werger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Oliver Zeisberger Gäste: Gäste: Wolfgang Unterhuber (Chefredakteur der Regionalmedien Österreichs), Mario Brandstätter (Pfarrer, beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Thema Weihrauch). Im Showteil: Stefanie Werger Originaltitel: Guten Morgen Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:30

Seit 211 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 61 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 61 Min.