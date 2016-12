Schweiz 2 20:00 bis 21:55 Tragikomödie My Old Lady - Eine Erbschaft in Paris GB, F, USA 2014 2016-12-01 01:15 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mathias Gold (Kevin Kline) ist 57 Jahre alt, hat es im Leben zu nichts gebracht und ist pleite. Doch nun scheint ihm endlich das Glück hold: Sein ihm längst entfremdeter Vater ist gestorben und hat ihm ein grosses Apartment in Paris vererbt. Er bricht in New York kurzentschlossen alle Brücken hinter sich ab, packt sein gesamtes Hab und Gut in einen Koffer und reist nach Paris. Doch wie sich bald herausstellt, wird sein Leben dank Erbe nicht einfacher, sondern komplizierter: In "seinem" Apartment wohnt nämlich die alte Mathilde Girard (Maggie Smith). Sie besitzt das Wohnrecht auf Lebenszeit. Die sogenannte Immobilienleibrente verhindert nicht nur, dass er die Wohnung verkaufen kann, er muss auch noch eine monatliche Miete an Mathilde zahlen. Mathias, der sein Erbe so rasch wie möglich in flüssiges Geld verwandeln wollte, hat somit nichts von seinem Vater geerbt ausser ein paar Romanklassikern - auf Französisch - und monatlich 2400 Euro Schulden. Dass die rüstige alte Dame mit ihren 90 Jahren nicht mehr ewig leben wird, ist dabei nur ein schwacher Trost, vor allem auch weil er es nicht nur mit ihr selber, sondern vor allem auch mit ihrer streitbaren Tochter Chloé (Kristin Scott Thomas) zu tun bekommt. Diese wacht voller Argwohn über ihre Mutter und begegnet dem amerikanischen Tunichtgut voller Misstrauen. Während er zusammen mit einem Immobilienmakler (Dominique Pinon) seine Optionen auslotet, findet Mathias heraus, dass Mathilde nicht nur Mieterin ist, sondern auch über fünfzig Jahre lang die Geliebte seines Vaters war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Mathias Gold) Kristin Scott Thomas (Chloé Girard) Maggie Smith (Mathilde Girard) Stéphane Freiss (François Roy) Dominique Pinon (Monsieur Lefebvre) Noémie Lvovsky (Dr. Florence Horowitz) Stéphane De Groodt (Philippe) Originaltitel: My Old Lady Regie: Israel Horovitz Drehbuch: Israel Horovitz Kamera: Michel Amathieu Musik: Mark Orton Altersempfehlung: ab 12