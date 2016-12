Schweiz 1 00:15 bis 02:15 Drama A Touch of Sin CHN, J, F 2013 2016-12-01 03:45 Stereo Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Grubenarbeiter Dahai (Wu Jiang) stellt den korrupten Besitzer der Mine zur Rede, nachdem dieser den Erlös aus ihrem Verkauf nicht wie versprochen mit der Bevölkerung geteilt hat. Zur Disziplinierung von einem Schlägertrupp drangsaliert, greift der aufmüpfige Angestellte selbst zur Waffe. Gleichzeitig in einem anderen Teil des Landes bedrängt ein Kunde Xiao Yu (Tao Zhao, die Ehefrau des Regisseurs), dermassen dass sich die Rezeptionistin eines Freudenhauses zur Wehr setzt. Ein Wanderarbeiter und Familienvater bricht aus seinem Alltag aus, indem er seine Mitmenschen erschiesst und ausraubt. Nach einem Unfall und dem Verlust seines Jobs resigniert, weil sich nichts zum Besseren wenden will, zieht der junge Hilfsarbeiter Xiao Hui (Lanshan Luo) einen Schlussstrich. Regisseur Jia Zhangke verknüpft vier Schicksale aus dem modernen China, von denen so auch in den Zeitungen des Landes zu lesen war. Damit wähnte sich der chinesische Filmemacher vor der staatlichen Zensur ein Stück weit geschützt. Tatsächlich durfte "A Touch of Sin" mit offizieller Genehmigung in Cannes gezeigt werden und errang dort gar eine Auszeichnung für das Drehbuch - zu Hause in China verschwand der Film dann aber gleichwohl in der Versenkung. Dass ein staatlich mitfinanzierter Film die Auswüchse des korrupten chinesischen Kapitalismus anprangert sowie die Verrohung der Gesellschaft, dürfte die Zensurbehörden weit mehr irritiert haben als die ausufernden Gewaltakte. Denn der für ruhige, halbdokumentarische Gesellschaftsstudien wie "Still Life" bekannte Jia Zhangke lässt seine vier Geschichten allesamt in einem zerstörerischen Aufschrei der Ausgebeuteten enden, in einer Gewalt notabene, die der Regisseur nicht als Lösung des Problems darstellt, sondern als ihr profanes Ende. Zwei Jahre später brachte Jia Zhangke erneut einen episodenhaften Film nach Cannes, "Mountains May Depart" ("Shan he gu ren"), der jedoch weit weniger Sprengkraft birgt und bei der Preisverleihung leer ausging. In den Kinos der Deutschschweiz und der Romandie war lief das Drama gleichwohl mit achtbarem Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wu Jiang (Dahai) Baoqiang Wang (Zhou San) Tao Zhao (Xiao Yu) Lanshan Luo (Xiao Hui) Li Meng (als Vivien Li) Jia-yi Zhang (Liebhaber von Xiao Yu) Originaltitel: Tian zhu ding Regie: Zhangke Jia Drehbuch: Zhangke Jia Kamera: Yu Likwai Musik: Giong Lim Altersempfehlung: ab 16