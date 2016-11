Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein Eisenbahnwunderland China Eisenbahnwunderland China / Fast so schnell wie eine Gewehrkugel / Die gigantischste Zugfabrik der Welt / Sicherheit im Zugverkehr / Die Zu(g)kunft heisst: Schallgeschwindigkeit CH 2016 2016-12-01 03:05 Stereo HDTV Merken Fast so schnell wie eine Gewehrkugel: In nur fünf Jahren baute China ein grösseres Hochgeschwindigkeitsnetz als ganz Europa - und lief damit der Bahnwiege den Rang ab. Auf Chinas Hochgeschwindigkeitsstrecken verkehren heute die "Bullettrains" mit über 300 Kilometern pro Stunde. Entwickelt hat diesen Zug der chinesische Ingenieur Shen Zhiyun. Eine Fahrt im französischen TGV und Schweizer Technologie haben den 87-Jährigen inspiriert. "Einstein" hat den "Vater der Hochgeschwindigkeit" getroffen. Die gigantischste Zugfabrik der Welt: Beim chinesischen Bahnbauer CRRC rollen täglich fast zwei komplette Hochgeschwindigkeitszüge vom Band. CRRC produziert heute bereits über zwei Drittel aller weltweit verkehrenden Hochgeschwindigkeitszüge und will jetzt auch Europa erobern. "Einstein" gewährt einen Blick in die gewaltigen Fabriken von CRRC und zeigt, wie erfolgreich China beim Feldzug gegen Europa ist. Sicherheit im Zugverkehr: Der Bahnhof Shanghai Hongqiao ist der passagierreichste Bahnhof Chinas: so gross wie 100 Fussballfelder. 271 Hochgeschwindigkeitszüge müssen täglich koordiniert werden. Das regelt ein komplexes Kontrollzentrum. Dort setzen die chinesischen Techniker auf das Zugsicherungssystem ECTS, das ihnen ein Schweizer Bahningenieur nach China gebracht hat. Die Zu(g)kunft heisst: Schallgeschwindigkeit: 2030 ist es so weit: Dann sollen in China die ersten Züge mit Schallgeschwindigkeit durch das Land schweben: in Vakuumröhren, ohne Luft- und Reibungswiderstand. So wollen die chinesischen Ingenieure mehr als 1200 Kilometer pro Stunde erreichen. Ist das tatsächlich möglich? "Einstein" hat Chinas Aufbruch in ein neues Bahnzeitalter exklusiv begleitet und gestaunt: Die Spezialisten in China setzen als Basis für ihren Schallgeschwindigkeitszug auf Technologien "made in Switzerland". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Einstein