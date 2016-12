Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Liebesfilm Rosamunde Pilcher - Gewissheit des Herzens D, A 2003 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Damals verliess Dorothy (Nicole Heesters) Hals über Kopf und ohne Erklärung das Gut von Bill (Michael Degen) und wurde in Kanada eine erfolgreiche Kunsthändlerin. Umso überraschter ist Bill, dass Dorothys nach 33 Jahren in ihre Heimat England zurückkehrt. Durch die langen Jahre der Trennung gibt es beim Wiedersehen gemischte Gefühle. Dorothy ist nicht nur die Cousine von Bills verstorbener Frau, sondern auch seine ehemalige Verlobte. Nur zögerlich weicht das Unbehagen der Bereitschaft, über die gemeinsame Vergangenheit zu reden. Derweil schwebt Dorothys Sohn Richard (Johannes Brandrup), der seine Mutter auf ihrer Erinnerungsreise begleitet, im siebten Himmel. Auf Anhieb hat er sich in die junge Tierärztin Jane (Sonsee Ahray Floetmann) verliebt. Und auch Jane, die mit ihrem Freund, dem Bildhauer Steven (Francis Fulton-Smith), auf Bills Gut lebt, fühlt sich zu Richard hingezogen. Dementsprechend feindselig steht Steven Janes neuem Verehrer gegenüber, und auch Janes Mutter Mary (Doris Kunstmann) sieht die Beziehung ihrer Tochter mit Steven in Gefahr. Richard wird schnell klar, dass Steven ein dunkles Geheimnis hegt, von dem Jane nichts zu ahnen scheint. Durch einen Zufall erfährt er von einer Unbekannten die ganze Wahrheit und konfrontiert Steven damit. In die Enge getrieben versucht Steven nun mit drastischen Mitteln, Richard loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Heesters (Dorothy Mellows) Michael Degen (Bill Chapman) Johannes Brandrup (Richard Mellows) Sonsee Ahray Floetmann (Jane Burn) Francis Fulton-Smith (Steven Sackstone) Doris Kunstmann (Mary Burn) Nina Sonja Peterson (Suzan Sackstone) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Gewissheit des Herzens Regie: Dieter Kehler Drehbuch: Charlotte Drews-Bernstein Kamera: Holger Greiß Musik: Richard Blackford